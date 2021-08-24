Siyaset Son dakika: Ümit Özdağ'ın partisinin ismi belli oldu

Son dakika: Ümit Özdağ'ın partisinin ismi belli oldu

Siyaset

Son dakika: Ümit Özdağ'ın partisinin ismi belli oldu

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 'Büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor' sözleriyle partisinin ismini ve logosunu açıkladı.

24 Ağustos 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin ismini ve logosunu açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." ifadelerine yer verdi.




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