Son dakika:Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul’a gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...









Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyadında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul'a gönderildi.



