Türkiye Son dakika: Ümitcan Uygun ile aynı evdeyken bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölümünde flaş detay

Son dakika: Ümitcan Uygun ile aynı evdeyken bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölümünde flaş detay

Türkiye

Son dakika: Ümitcan Uygun ile aynı evdeyken bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölümünde flaş detay

Ümitcan Uygun ile aynı evde kalırken cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheliydi. İşte Esra Hankulu'nın sır ölümünde yeni detaylar...

22 Eylül 2021, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika:Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul’a gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...



Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyadında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul'a gönderildi.

İlgili Haberler
İstanbul'da şok ölüm! Kororonavirüs oldu! Psikolojik dediler! Vücudundaki organları yemeye başladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çığlık atarak balkondan sarktı! O anlar kameralara yansıdı