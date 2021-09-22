Son dakika: Ümitcan Uygun ile aynı evdeyken bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölümünde flaş detay
Ümitcan Uygun ile aynı evde kalırken cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheliydi. İşte Esra Hankulu'nın sır ölümünde yeni detaylar...
22 Eylül 2021, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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Son dakika:Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul’a gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyadında flaş bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecedi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul'a gönderildi.