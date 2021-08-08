Türkiye Son dakika! Ümitcan Uygun'un ağabeyi serbest bırakıldı

Son dakika! Ümitcan Uygun'un ağabeyi serbest bırakıldı

Türkiye

Son dakika! Ümitcan Uygun'un ağabeyi serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun son dakika haberine göre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erol Uygun, kardeşi Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşım yapmıştı.

08 Ağustos 2021, Pazar 11:29 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Ankara’da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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