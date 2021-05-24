Türkiye Son dakika... Ümraniye'de 2 bina boşaltıldı!

Son dakika... Ümraniye'de 2 bina boşaltıldı!

Türkiye

Son dakika... Ümraniye'de 2 bina boşaltıldı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir oto yıkamasına ait garajın altında çökme nedeniyle çevredeki iki bina boşaltıldı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 15:25 Son Güncelleme:
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda öğle saatlerinde çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.



Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.

Murat KORKMAZ İSTANBUL (DHA)

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