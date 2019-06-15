Alemdağ Caddesi'de saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor.

İŞTE O ANLAR:

Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.

Kaza nedeniyle yol kapanırken, araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

DHA