Türkiye Son dakika! Ümraniye'de feci kaza! Servis midibüsü otomobile çarptı! Yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de feci kaza! Servis midibüsü otomobile çarptı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Ümraniye'de feci kaza! Servis midibüsü otomobile çarptı! Yaralılar var

İstanbul Ümraniye’de servis midibüsü yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden otomobile çarptı. Feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Kaza saat 08.00 sıralarında Tepeüstü mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis midibüsünde bulunan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı gözlendi. Kazada otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Midibüs de bulunan Fatma Tuna, "Önce kaymaya başladı midibüs. Sonra sağa sola çarptıktan sonra otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü" diye konuştu. Ahmet Yıldız isimli yolcu ise "Yağmurdan dolayı araca çarptık " diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


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