Son dakika: Ümraniye'de korkutan yangın

İstanbul, Ümraniye'de bulunan 16 katlı binada yangın çıktı

16 Ağustos 2019, Cuma 17:30
A A
Son dakika: Ümraniye'de korkutan yangın

Ümraniye Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı. Binadakiler hemen dışarıya çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.


Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...