Son dakika! Ümraniye'de yangın paniği

İstanbul Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

08 Mart 2019, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ümraniye'de yangın paniği

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İşte olay yerinden ilk anlar:

Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi. 

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