Türkiye Son dakika: Üniversite kampüsünde çukura düşerek can verdi

Son dakika: Üniversite kampüsünde çukura düşerek can verdi

Türkiye

Son dakika: Üniversite kampüsünde çukura düşerek can verdi

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

30 Eylül 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit (19), iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü.

Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.


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