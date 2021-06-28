Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre, geçen 26 Haziran gecesi Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

Sahte içkiden zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatılan Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopside Özcan'ın otopsi raporunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özcan için bugün memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Bağyurdu Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi Bağyurdu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR (DHA)



