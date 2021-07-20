Türkiye Son dakika... Üniversite öğrencisi serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Son dakika... Üniversite öğrencisi serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Türkiye

Son dakika... Üniversite öğrencisi serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Son dakika haberine göre, Bursa’da, üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü’nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü’nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu.

20 Temmuz 2021, Salı 20:59 Son Güncelleme:
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Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü’ne girdi.

Bir süre sonra Tütüncü’nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü’nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu. Kıyıya çıkarılan Tütüncü’nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şenol POYRAZ-DHA

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