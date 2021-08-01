Türkiye Son dakika: Üniversiteli Azra'dan 4 gündür haber alınamıyor

Son dakika: Üniversiteli Azra'dan 4 gündür haber alınamıyor

Türkiye

Son dakika: Üniversiteli Azra'dan 4 gündür haber alınamıyor

Antalya’da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyor. Polis, Haytaoğlu'nun bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

01 Ağustos 2021, Pazar 19:32 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor. Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, konuyla ilgili somut bir gelişme ise yaşanmadı.

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)

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