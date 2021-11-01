Uzman psikolog Aslıhan Utku’nun, yanlış operasyon yaptığı ve ameliyat sırasında çekilen görüntülerini televizyon kanalında yayınladığı iddiasıyla 255 bin liralık tazminat davası açtığı estetik doktoru Bülent Cihantimur, iddiaları reddetti.

Estetik olaylarıyla adı gündeme gelen Doktor B lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur'un başı yine derde girdi. Psikolog ve akademisyen Aslıhan Utku, fazla kilolarından kurtulmak için gittiği estetik doktoru Bülent Cihantimur’a yanlış operasyon yaptığı ve ameliyat sırasında çekilen görüntülerini izinsiz olarak televizyonlarda kullandığı gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

Estetik doktoru Bülent Cihantimur, iddiaları reddetti.

Bülent Cihantimur, Aslıhan Utku’nun iddialarına avukatı Dursun Özkök aracılığıyla cevap verdi:

“Protokole göre Aslıhan Utku, herhangi bir ücret ödemeksizin kendisine estetik operasyon gerçekleştirilmesini, bunun dışında PR faaliyetlerinde yer almayı, operasyon öncesi ve sonrası fotoğraf ve video çekimlerine katılmayı, işin gerektirdiği ölçüde operasyon geçireceği vücut bölümünün herhangi bir kıyafet olmaksızın görüntülenmesini ve televizyon programlarında yayınlanmasını, bu faaliyetlere katılmaktan kaçınması halinde 300 bin lira operasyon bedelini ve cezai şart ücretini ödemeyi kabul etmiştir. Utku, imzaladığı ikinci belgeyle de video çalışmaları için kaydedilmiş tüm Film, fotoğraf, video ve ses kayıtlarının kullanılmasına dair rızasını beyan etmiştir.”

Hürriyet