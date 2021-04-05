Türkiye Son dakika... Ünlü iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Son dakika... Ünlü iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Türkiye

Son dakika... Ünlü iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi İş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evinde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi 41 yaşındaki iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

‘GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORONAVİRÜS'E YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİK’

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu Mustafa Selvi “Dün akşam kendisiyle görüşmüştük. Geçtiğimiz Cumartesi koronavirüs'e yakalandığını öğrendik. Bugün sabah saatlerinde eve geldik kapıyı açmadı. Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de onlarda aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi.

Ersan SAN/DHA

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