Son dakika: Ünlü prodüktör düşen özel uçakta öldü, kurtulan yok

Dominik Cumhuriyeti'nde düşen özel uçakta kurtulan yok, hayatını kaybeden dokuz kişi arasında müzik prodüktörü Flow La Movie de var.









Orta Amerika ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'nde bir özel jet havalimanı yakınlarında düştü. Dokuz kişiyle kalkış yapan uçağın, Santo Domingo'daki Las Americas Havalimanı'nın hemen dışında yere çakıldığı bildiriliyor.

Agence France-Presse (AFP), hayatını kaybeden dokuz kişi arasında Porto Riko'lu müzik prodüktörü Flow La Movie olarak tanınan Jose Angel Hernandez'in de de bulunduğunu duyurdu. Yerel medya ayrıca, uçakta Hernandez'in eşi ve çocuğu da vardı.

Dominik Cumhuriyeti'nden Florida'ya gitmek üzere havalanan uçaktaki altı kişi ABD vatandaşıydı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren ABD vatandaşlarını doğruladı.

Uçak kazasının ardından Las Americas Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Helidosa Havacılık Grup, yaptığı açıklamada uçakta yedi yolcu ve iki mürettebat bulunduğunu kaydetti.



