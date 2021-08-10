Türkiye Son dakika! Uşak'ta feci kaza! İzmir'de giden otobüs şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralı

Son dakika! Uşak'ta feci kaza! İzmir'de giden otobüs şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralı

Türkiye

Son dakika! Uşak'ta feci kaza! İzmir'de giden otobüs şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralı

Son dakika: Uşak'ta, İzmir'e giden Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2021, Salı 08:46 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.


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