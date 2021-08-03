Türkiye Son dakika: Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Ekin biçerken yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü gözaltına alındı.

03 Ağustos 2021, Salı 18:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA

İlgili Haberler
Yangın bölgesinde evler kırmızı çarpıyla işaretlendi! Dikkat çeken detay


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Rumeli Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak