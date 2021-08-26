Son dakika! Üsküdar'da doğalgaz dağıtım kutusunda yangın!
Üsküdar'da doğalgaz dağıtım kutusunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
26 Ağustos 2021, Perşembe 14:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusuna da sıçradı.
Mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı.
Alev alev yanan doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.