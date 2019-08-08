Son dakika! Üst üste depremler! Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta...

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

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İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İŞTE DEPREM ANI:

AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre 23 kişi hastaneye başvurdu.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

VALİ: CAN KAYBI BİLGİSİ GELMEDİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

''EVLERE GİRMEYİN, ARTÇILAR OLABİLİR''

Denizli Valisi Hasan Karahan:

Bazı evlerde hasar olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız binaları terk ettiler. Biz de evlere girin çağrısı yapmıyoruz bu gece çünkü artçılar olabilir.

Şu ana kadar bir can kaybı yok. Hasarları tespit edecek tedbirler alıyoruz. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyoruz.

Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkım olduğuna dair bilgiler var. Kerpiç evler ve ahırlarda yıkımlar var. Betonarme evlerde ufak tefek çatlaklar haricinde bir bilgi bulunmuyor.

Enkaz altında kalan yaralı bilgisi henüz gelmedi.

Resmi kurumları boşalttık. Bütün hizmetleri binaların bahçesinde sürdürüyoruz.

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BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN: CAN KAYBI YOK

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada "Bizi üzecek bir can kaybı haberi yok. Şehir merkezinde depremi hissettik. Şehir merkezinde herhangi bir sorun yok. Çevre illerden de gelen haberlere göre oralardan da hissedilmiş ama bir olumsuzluk yok. Ekiplerimiz harekete geçti" ifadelerini kullandı.

AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ ETİZ: ÖNEMLİ BİR YIKILMA YOK

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı. Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI: BİR İKİ EV YIKILDI

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik: Şu anda kriz masası oluşturuyoruz. Pek çok evde çatılar çöktü, derin çatlaklar oluştu. Bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir can kaybı yok. Vatandaşlarımız çok korktu, onları sakinleştirmeye çalışıyoruz.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 'DÜNYANIN EN AKTİF BÖLGELERİNDEN BİRİ'

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, paniğe neden olan depremle ilgili şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

''Bozkurt yöresi zaten bir fay ağının üzerinde çok sayıda fay var burada ve bunlar aktif faylar. Bu faylar çok büyük değil. Bu çok beklenen ve olduğunda yer bilimcileri şaşırtmayacak bir bölge.

Ayrıca bu bölge Çivril’in güneyinden gelen doğu batı yönlü faylar da buraya geliyorlar. Gerçekten de burası fayların kesiştiği bir köşe başı konumunda. Sık sık deprem olması son derece beklenen bir yer.

Bu bölge sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en aktif bölgelerinden biri olarak düşünebiliriz. Bu bölgede sık sık deprem beklenmesi doğal beklenebilir bir şey.

Deprem ne kadar sığ olursa yeryüzünde onu o kadar kuvvetli şiddetli hissedersiniz. Sığ bir derinlikte olduğu için yüzeydeki insanların bunu hissetmesi de o kadar fazla olacaktır.'



