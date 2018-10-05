Son dakika! Usta sanatçı Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı

Geçenlerde halsizlik şikayeti ile kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayata veda eden Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncunun naaşı Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camiİ'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Vecihe, oğulları Feridun ve Seçkin'in taziyeleri kabul ettiği cenazeye sanatçının yakın dostları ve aile üyeleri katıldı.

Selahattin Taşdöğen, Ahmet Çevik, Ercan Gezmiş ve Sinan Bengier'in katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı.

CENAZEYE GELMEDİLER

'Avrupa Yakası' ve 'Zengin Kız Fakir Oğlan' gibi projelerde yer alan Yıldırım Öcek'i rol arkadaşlarının yalnız bırakması ise 'vefasızlık' olarak yorumlandı.

'BABAM MİDE KÜÇÜLTME DEĞİL DİYABET AMELİYATI OLDU'

Babası Yıldırım Öcek'in cenazesinde bir açıklama yapan büyük oğlu Feridun Öcek, ''Bazı haber sitelerinde babamın mide küçültme ameliyatı olduğu için vefat ettiği haberleri yayınlandı, bu yanlış, babam diyabet tedavisi için bir mide ameliyatı geçirdi, doktorları bu yönde tavsiye etti, ama bazı sorunları vardı sağlık açısından, ihmal ve yanlış bir tedavi söz konusu değildir, ömrü bu kadarmış'' dedi.

Yıldırım Öcek'in mide küçültme ameliyatı nedeniyle vefat ettiği iddia edilmişti.