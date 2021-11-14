Son dakika uyarısı.. Meteoroloji paylaştı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecek
Son dakika haberine göre; Meteoroloji, merakla beklenen haftalık hava durum tahmin raporunu yayımlandı. Yayımlanan yeni rapora göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yurt genelinde ise sisli hava cuma gününe kadar etkisini gösterecek. İşte, hava durumuna dair detaylar...
14 Kasım 2021, Pazar 20:31 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI UYARISI
Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ARTVİN 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık