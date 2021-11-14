Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI UYARISI

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, Bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 1°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık



