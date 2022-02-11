Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzaktan sağlık hizmeti altyapısıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca uzaktan sağlık hizmeti altyapısıyla ilgili açıklamasında, "Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek." dedi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: USH HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün de uzaktan sağlık hizmeti uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak. USH hayırlı olsun!











