Türkiye Son dakika... Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! Olayda flaş gelişme

Son dakika... Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! Olayda flaş gelişme

Türkiye

Son dakika... Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! Olayda flaş gelişme

İstanbul Seyrantepe'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Gizem E. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Temmuz 2021, Salı 20:47 Son Güncelleme:
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Kağıthane'de dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım(26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliyede savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Gizem E., "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüpheli Gizem E., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büşra ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)

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