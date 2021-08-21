Türkiye Son dakika: 'Üzüntüye sebep oluyor 'dendi, araçların ismi resmen değişti!

Son dakika: 'Üzüntüye sebep oluyor 'dendi, araçların ismi resmen değişti!

Türkiye

Son dakika: 'Üzüntüye sebep oluyor 'dendi, araçların ismi resmen değişti!

Belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerindeki 'çöp taksi' ifadesi üzüntüye sebep olduğu gerekçesiyle ﻿﻿Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle değiştirildi.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 10:36 Son Güncelleme:
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﻿﻿Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bir belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerindeki 'çöp taksi' ifadesi 'sıfır atık toplama aracı' olarak değiştirildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerinde "çöp taksi" yazıldığını, bölgede bulunan taksi esnafı olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

ÜZÜNTÜYE SEBEP VERİYOR! 

Yolcusu insan olan taksi ifadesinin çöple birlikte kullanılmasının üzüntüye sebebiyet verdiğini beyan eden başvurucu, çöp toplama araçlarına başka isim verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözülmesi için ilgili belediyeyle görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından araçların üzerinde yer alan "çöp taksi" ibaresi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.

YÖNÜ VATANDAŞIN EVİNE DÖNÜK MOBESE KAMERASININ AÇISI DEĞİŞTİRİLDİ 

Elazığ'da da bir vatandaş, evinin hastaneye yakın olduğunu ve hastane girişinde bulunan MOBESE kamerasının mutfak dahil tüm odalara baktığını belirterek, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.


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