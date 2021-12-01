Türkiye Son dakika: Vahşet! Bir aylık bebeğini öldürüp sobaya attı

Son dakika: Vahşet! Bir aylık bebeğini öldürüp sobaya attı

Türkiye

Son dakika: Vahşet! Bir aylık bebeğini öldürüp sobaya attı

Son dakika haberine göre, Yozgat'ta 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığını söyledi. Komşular eve gidince korkunç manzarayla karşılaştı. İşte tüyler ürperten haberin detayları...

01 Aralık 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.

SOBACA BEBEK CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

Olay, bugün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı.



ÖNCE BIÇAKLA KESMİŞ

Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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