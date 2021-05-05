Türkiye Son dakika: Vaka sayıları Doğu ve Orta Karadeniz'de tam kapanmayla birlikte düştü

Son dakika: Vaka sayıları Doğu ve Orta Karadeniz'de tam kapanmayla birlikte düştü

Türkiye

Son dakika: Vaka sayıları Doğu ve Orta Karadeniz'de tam kapanmayla birlikte düştü

Koronavirüs vaka sayısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından tam kapanma sürecinde Doğu ve Orta Karadeniz’deki 9 ilde, vaka sayılarının düştüğü görüldü.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 10:09 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24- 30 Nisan tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Geçen hafta dalgalanma yaşanan Doğu ve Orta Karadeniz’deki 9 ilde, vaka sayıları 'tam kapanma' ile birlikte düştü.

Koronavirüs risk haritasında 24- 30 Nisan tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde 100 bin kişide görülen vaka sayılarında düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, geçen hafta da düşüş yaşanan Samsun, Trabzon, Rize ve Ordu'ya, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop da eklendi. Böylece bölgede 9 ilin tamamında vakalar, düşüş eğilimine girdi.

Güncel haritaya göre; Doğu Karadeniz’de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 481,90'dan 267,54'e, Giresun'da 706,23'ten 388,44'e, Sinop'ta 445,35'ten 213,43'e, Ordu'da 528,24'ten 316,52'e, Trabzon'da 353,74'ten 237,71'e, Rize'de 508,19'dan 353,70'e, Artvin'de 250,15'ten 194,10'a, Gümüşhane’de 333,80'den 248,41'e, Bayburt’ta 601,88'den 352,83'e geriledi.

VAKA DEĞİŞİM EN YÜKSEK SİNOP, EN AZ ARTVİN'DE

Doğu Karadeniz'de, haritada geçen haftaya oranla, en fazla düşüş ve değişim oranı; 231 vaka farkı ve yüzde 52,08'lik düşüşle Sinop’ta oldu. Sinop'u; yüzde 45 düşüşle Giresun, yüzde 44,48 ile Samsun, yüzde 41,38 ile Bayburt, yüzde 40,08 ile Ordu, yüzde 32,80 ile Trabzon, yüzde 30,40 ile Rize, yüzde 25,58 ile Gümüşhane ve yüzde 22,4 ile Artvin takip etti. Vaka sayısı en az düşen il 56,05 ile Artvin oldu.


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