Alışveriş Son dakika: Vaka sayısı arttı ama aşılama düşük

Son dakika: Vaka sayısı arttı ama aşılama düşük

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Son dakika: Vaka sayısı arttı ama aşılama düşük

Son dakika haberi...Afrika'da vaka sayısı artıyor ama aşılama oranı oldukça düşük. 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı aşılananların oranı sadece yüzde 1,39.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:27 Son Güncelleme:
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Afrika'da Kovid-19 vakaları artmasına rağmen aşılama oranı 'kritik' seviyede düşük

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6,5 milyonu geçerken aşılamaların "kritik" seviyede düşük kaldığı açıklandı.  Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı aşılananların oranı sadece yüzde 1,39.

Kıtaya 82 milyondan fazla aşı ulaştığı ancak bunun 61 milyonunun uygulandığı aktarıldı. Nüfusunun yüzde 26'sını aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı yapan ülke oldu.

VAKA SAYISI 6,5 MİLYONU GEÇTİ 

Afrika'da, Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 bine yaklaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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