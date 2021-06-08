Türkiye Son dakika... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller belli oldu

Son dakika... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller belli oldu

Türkiye

Son dakika... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller belli oldu

Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde 29 Mayıs-4 Haziran'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

08 Haziran 2021, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 29 Mayıs-4 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Vaka sayısı en çok olan iller

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1), Ordu (68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"

Vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

AA

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