Son dakika: Vakıfbank da konut kredisinde faizi düşürdü

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

Bu haberi de okudular Ziraat Bankası yüzde 0.98 faizle konut kredisi verecek

Ziraat Bankası da geçen cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti.

(Reuters)