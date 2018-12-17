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Son dakika: Vakıfbank da konut kredisinde faizi düşürdü

Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Son dakika: Vakıfbank da konut kredisinde faizi düşürdü

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak. 

Bu haberi de okudularZiraat Bankası yüzde 0.98 faizle konut kredisi verecek

Ziraat Bankası da geçen cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti.

(Reuters)

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