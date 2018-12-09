VakıfBank dünya şampiyonu oldu
Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden takımlardan VakıfBank, finalde karşılaştığı Minas Tenis Clube takımını 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle yenerek dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş’in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
Bu haberi de okudularEczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü oldu!
VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson’ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting’in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.
Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)
Minas: Carneiro, Gattaz, Marques, Guimaraes, Pereira, De Souza (Nicolosi, Cattani, Costa, De Oliveira, Leao)
VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Zhu Ting, Slöetjes, Zehra Güneş (Gizem Örge)
Setler: 23-25, 21-25, 19-25
Süre: 89 dakika (28, 28, 33)
AA