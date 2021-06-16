Türkiye Son dakika... Vali Ali Yerlikaya: Aşılamada en yüksek sayı!

Son dakika... Vali Ali Yerlikaya: Aşılamada en yüksek sayı!

Türkiye

Son dakika... Vali Ali Yerlikaya: Aşılamada en yüksek sayı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada, 'İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz' dedi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.

SON 24 SAATTE 5 BİN 955 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.



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