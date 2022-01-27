Türkiye Son dakika... Vali Yerlikaya'dan trafiğe çıkış yasağı açıklaması!

Son dakika... Vali Yerlikaya'dan trafiğe çıkış yasağı açıklaması!

Türkiye

Son dakika... Vali Yerlikaya'dan trafiğe çıkış yasağı açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceğini duyurdu.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; Kıymetli İstanbullular; Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin,Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.



İlgili Haberler
Vali Yerlikaya duyurdu! 'Acilen çekilmesi gerekiyor'


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güne Başlarken | 28 Ocak 2022