Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; Kıymetli İstanbullular; Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin,Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.











