Son dakika... Vali Yerlikaya'dan trafiğe çıkış yasağı açıklaması!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceğini duyurdu.
27 Ocak 2022, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; Kıymetli İstanbullular; Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin,Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1486708853760794627
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