Türkiye Son dakika... Valilik duyurdu: Sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı
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Son dakika... Valilik duyurdu: Sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı

Türkiye

Son dakika... Valilik duyurdu: Sağlık çalışanlarına getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı

Son dakika haberine göre, Antalya'da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 22:12 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına' kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

AA

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