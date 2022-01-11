Türkiye Son dakika... Valilik uyardı! Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor

Son dakika... Valilik uyardı! Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye

Son dakika... Valilik uyardı! Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor

Son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

11 Ocak 2022, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ANKARA (DHA)

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