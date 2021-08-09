Son dakika.. Valilik uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sinop Valiliğince 10 Ağustos Salı günü kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 19:02 Son Güncelleme:
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Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 10 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
AA
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