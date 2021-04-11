Türkiye Son dakika: Van Gölü'nde can pazarı: Gören koştu! 4 kişi...

Son dakika: Van Gölü'nde can pazarı: Gören koştu! 4 kişi...

Türkiye

Son dakika: Van Gölü'nde can pazarı: Gören koştu! 4 kişi...

Son dakika haberine göre, 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11 Nisan 2021, Pazar 16:44 Son Güncelleme:
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Van’da, kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü'ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtarılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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