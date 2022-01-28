Son dakika: Van-Tatvan karayolunda otobüs devrildi: Yaralılar var
Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var.
28 Ocak 2022, Cuma 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünün buzlu yolda kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 08.50 sıralarından Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Yolcu Otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
2'Sİ AĞIR, 9 YARALI
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.