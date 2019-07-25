Son dakika: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Temmuz 2019, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
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Son dakika: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. İHA

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