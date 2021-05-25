Türkiye Son dakika: Van'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Son dakika: Van'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Van'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Son dakika haberine göre, Van'da 3 aracın birbirine karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var.

25 Mayıs 2021, Salı 17:28 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van- Ağrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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