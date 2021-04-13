Türkiye Son dakika! Van'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika! Van'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Son dakika! Van'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

MEB, yüz yüze eğitimin il bazlı uygulanacağını duyurmasının ardından Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime devam edilmişti. Ancak Bahçesaray'da kar yağışı nedeniyLe ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

13 Nisan 2021, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu kentte, dün gece yarısı sıralarında kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ye yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarla özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Durumdan haberi olmayan bazı öğrenciler, sabah okullarına gitti. Okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, yeniden evlerinin yolunu tuttu.


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