Türkiye Son dakika... Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 Temmuz 2021, Pazar 03:02 Son Güncelleme:
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İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.

Cesetler de morga kaldırıldı.

AA

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