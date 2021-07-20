Türkiye Son dakika: Van'da topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı!

Son dakika: Van'da topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı!

Türkiye

Son dakika: Van'da topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı!

Son dakika haberi...Van’ın Erciş ilçesinde, istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları Haydarbey Mahallesi kırsalında ilerleyen göçmen grubu fark etti. Ysa dışı yollarla ülkemize giren Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakalandı.

20 Temmuz 2021, Salı 16:35 Son Güncelleme:
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Van’ın Erciş ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.



İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

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