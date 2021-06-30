Ekonomi Son dakika: Varlık Barışı uzatıldı! Varlık Barışı başvuru süresi...

Son dakika: Varlık Barışı uzatıldı! Varlık Barışı başvuru süresi...

Ekonomi

Son dakika: Varlık Barışı uzatıldı! Varlık Barışı başvuru süresi...

Son dakika haberi... Varlık Barışı başvuru süresi uzatıldı. Bugün sona ermesi beklenen Varlık Barışı başvuruları 6 ay süreyle uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Varlık Barışı neleri kapsıyor? İşte detaylar...

30 Haziran 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
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Varlık Barışı başvuruları 6 ay süreyle uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bugün sona erecek olan Varlık Barışı için başvuru süresi 6 ay süreyle uzatıldı.

Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yurt içi ve yurt dışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor. Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.

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