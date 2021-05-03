Ekonomi Son dakika: Vergi ödeme süreleri uzatıldı! İşte vergi ödeme için son gün...

Son dakika: Vergi ödeme süreleri uzatıldı! İşte vergi ödeme için son gün...

Ekonomi

Son dakika: Vergi ödeme süreleri uzatıldı! İşte vergi ödeme için son gün...

Son dakika haberine göre, Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Vergi ödeme için 31 Mayıs Pazartesi günü son gün.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.


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