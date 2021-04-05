Dünya Son dakika: Vietnam'ın yeni başbakanı seçildi

Son dakika: Vietnam'ın yeni başbakanı seçildi

Dünya

Son dakika: Vietnam'ın yeni başbakanı seçildi

Son dakika haberine göre, Vietnam'da eski Başbakan Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni başbakan Pham Minh Chinh oldu.

05 Nisan 2021, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da eski Başbakan Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni başbakan Pham Minh Chinh oldu.

Pham Minh Chinh, Vietnam Ulusal Meclisinde yapılan gizli oylamada başbakanlığa seçildi.

Phuc, 66 yaşında olması ve başbakanlık görevi için yaş haddini doldurması nedeniyle görevi bırakırken, 62 yaşındaki Chinh, gelecek 4 yıl başbakanlık koltuğunda oturacak.

Geçmişte İç Güvenlik Bakanlığında farklı görevlerde bulunan, Çin sınırındaki Kuang Ninh vilayetinin valiliğini yapan Chinh, ülkeyi yöneten Komünist Partisi Daimi Komitesinin personel ve teşkilattan sorumlu üyesi konumunda bulunuyordu.

Vietnam'da Cumhurbaşkanlığı daha çok törensel nitelikte bir makam iken, kamu kurumlarının ve ekonominin yönetiminde başbakan daha etkin konumda bulunuyor.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adidas'ın eski sahibi ve eşine korkunç işkence! Elektrik kablolarıyla bağlayıp...