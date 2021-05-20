Türkiye Son dakika... Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Son dakika... Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Türkiye

Son dakika... Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

AA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hayret
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Hava durumu için son dakika uyarısı! Yağış ve dolu geliyor! İçlerinde İstanbul da var