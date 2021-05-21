Türkiye Son dakika: WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için flaş Türkiye kararı: Yürürlüğe girmeyecek
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Son dakika: WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için flaş Türkiye kararı: Yürürlüğe girmeyecek

Türkiye

Son dakika: WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için flaş Türkiye kararı: Yürürlüğe girmeyecek

Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

21 Mayıs 2021, Cuma 11:01 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurumu:

"WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

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