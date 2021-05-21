Türkiye Son dakika: Yağış ve fırtına nedeniyle Ege'de dehşet! Balıkesir Ayvalık'ta tekneler battı

Son dakika: Yağış ve fırtına nedeniyle Ege'de dehşet! Balıkesir Ayvalık'ta tekneler battı

Türkiye

Son dakika: Yağış ve fırtına nedeniyle Ege'de dehşet! Balıkesir Ayvalık'ta tekneler battı

Son dakika hava durumu uyarılarının ardından Ege'de başlayan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Balıkesir Ayvalık ilçesinde 20 tekne battı.

21 Mayıs 2021, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Balıkesir Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. 

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