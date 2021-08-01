Türkiye Son dakika: Yangın bir anda yön değiştirdi! Büyük korku! Alevlerin içinde kaldılar

Son dakika: Yangın bir anda yön değiştirdi! Büyük korku! Alevlerin içinde kaldılar

Türkiye

Son dakika: Yangın bir anda yön değiştirdi! Büyük korku! Alevlerin içinde kaldılar

Antalya Manavgat'taki yangın drone ile görüntülendiği sırada alevlerin bir anda yön değiştirmesi orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilerde büyük korkuya neden oldu. Panik anları kameraya yansıdı.

01 Ağustos 2021, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Manavgat’ta afetin boyutları her geçen gün büyüyor. Söndürülen bölgelerdeki yangın rüzgârla tekrar harlanıyor. Vatandaşlar zaman zaman çaresizlikle alevleri seyrederken, kimi yerlerde canını tehlikeye atarak ateşe müdahale ediyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artıran yangın drone ile görüntülendi. Tam o sırada bir anda alevlerin yön değiştirmesi büyük korkuya sebep oldu.

Karayoluna kadar yükselen alevler nedeniyle orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler zor anlar yaşadı. İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.


HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.

İlgili Haberler
Son dakika: Manavgat kahramanının son görüntüleri! Vatan sana minnettar!


İlgili Haberler
Son dakika: Yangınlarda son durum! 5 yangın devam ediyor! İşte tablo


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mutlugiller
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marmaris'teki yangında 4'üncü gün! Turistler teknelerle taşındı…