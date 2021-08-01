Manavgat’ta afetin boyutları her geçen gün büyüyor. Söndürülen bölgelerdeki yangın rüzgârla tekrar harlanıyor. Vatandaşlar zaman zaman çaresizlikle alevleri seyrederken, kimi yerlerde canını tehlikeye atarak ateşe müdahale ediyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artıran yangın drone ile görüntülendi. Tam o sırada bir anda alevlerin yön değiştirmesi büyük korkuya sebep oldu.

Karayoluna kadar yükselen alevler nedeniyle orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler zor anlar yaşadı. İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.





HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.







