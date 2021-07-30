Son dakika haberine göre, Türkiye, dört bir yanındaki yangınlarla boğuşuyor. Manavgat'ta başlayan ve 3 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından peş peşe yangın haberleri geldi. Adana-Kozan, Osmaniye-Merkez, Mersin-Silifke, Mersin-Aydıncık, Kütahya-Emet, Antalya-Alanya, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum ve Muğla- Marmaris'ten de alevler ardı ardına yükseldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayına bağlanarak yangın bölgesinde ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklaması şu şekilde;

Meteorolojik yönden baktığımız zaman yangınların en önemli faktörlerinden bir tanesi rüzgar parametresidir. Yangının tutuşma sıcaklığını artırıcı rol oynuyor mu? Evet oynuyor. 200 derecede yandığı söyleniyor örtü yangınının. Rüzgar önemli bir faktör. İkincisi de acaba şimdiye kadar 40-50 derece olmadı mı buralarda oldu, belki daha fazla oldu. Hava sıcaklığının direkt yangını çıkartacak bir yönü yoktu, nemin de yoktu. Yüzde 10-15’lik bir nem vardı öğlen civarında. Şu meteorolojik şartlar yangını çıkartır diyemiyorum.

YAYILMASINDA EN BÜYÜK FAKTÖR RÜZGAR VE NEM

Bu yangınların hepsi insan kaynaklı yangınlardır. Kasıtlı veyahut kasıtsız… Yangınların yüzde 95’i insan kaynaklıdır. Yüzde 5’i de burada bulunan camların mercek vazifesi görüp tutuşturmasıdır. Bir insan katkısı var. Bu yangın tutuştuktan sonra bunun yayılma hızındaki en büyük faktör rüzgar ve nemdir. Nem bütün dalları kupkuru yapıyor. Bunların hızlı bir şekilde yayılmasında yardımcı oluyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Dolayısıyla şimdi, yangın çıktıktan sonraki duruma baktığımız zaman, yağış yok. Önümüzdeki bir hafta boyunca bu bölgelerde yağış yok. Yağış görünmüyor. Öyle bir aksilik var ki Akdeniz bölgesinde rüzgar kuvvetli şu an. Yangının olduğu yerlerde rüzgar kuvvetli. Manavgat’ta yarın güney batı yönüne dönme ihtimali var. Buradaki en önemli tehlike yangının yayılma doğrultusunun değişmesidir.

RÜZGAR DEĞİŞİMİ OLACAK

Umarım bu rüzgar dönene kadar da arkadaşlarımız halletmiş olur. Dediğim gibi rüzgar var ama yağmur maalesef yok. Ege bölgesi için de risk devam ediyor. Kuvvetli rüzgar genelde Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde. Kıyı kesimlerinde ise güney ve güney batıdan rüzgar alacak. Manavgat’a denizden gelen rüzgar çok çabuk girer. Bundan 4-5 sene önce büyük bir yangın daha çıkmıştı, orada da bu rüzgarın yön değiştirmesinden kaynaklanan bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Yarın Manavgat’ta bir rüzgar değişimi olacak. Osmaniye ve Mersin’deki yangınlarda yağış yok maalesef ama kuvvetli rüzgar yok.

Sıcaklık batı bölgelerimizde artmaya devam ediyor. İstanbul en sıcak cumartesi pazarını geçirecek. Sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkabilir. Bu gibi şartlarda yangının çıkma olasılığının uygun olunduğu zamanlarda ormana kimse sokulmuyor. Pikniği bırakın gezmek için bile kimse sokulmaz. Bunları yapmamız lazım. Böyle durumlarda kesinlikle ormanın içerisine girilmemesi lazım.



